Cairo libera Belotti, l'Inter dietro la finestra (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”. Parole importanti quelle di Urbano Cairo, che dal palco del Festival di Trento ha confermato tra le righe che Andrea Belottilascerà il Torino la prossima estate a titolo gratuito, essendo in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Una notizia che può dare una scossa al mercato, un po’ come l’annuncio di qualche giorno fa di Rocco Commisso sul futuro di Dusan Vlahovic. Ovviamente, da grande occasione a parametro zero, gli approcci all’attaccante campione d’Europa sono già iniziati. Presupposto importante: difficile che il Gallo parta a gennaio, ha infatti deciso di muoversi al termine della stagione per decidere da solo il proprio futuro. Già qualche telefonata c’è stata, la stessa ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”. Parole importanti quelle di Urbano, che dal palco del Festival di Trento ha confermato tra le righe che Andrealascerà il Torino la prossima estate a titolo gratuito, essendo in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Una notizia che può dare una scossa al mercato, un po’ come l’annuncio di qualche giorno fa di Rocco Commisso sul futuro di Dusan Vlahovic. Ovviamente, da grande occasione a parametro zero, gli approcci all’attaccante campione d’Europa sono già iniziati. Presupposto importante: difficile che il Gallo parta a gennaio, ha infatti deciso di muoversi al termine della stagione per decidere da solo il proprio futuro. Già qualche telefonata c’è stata, la stessa ...

