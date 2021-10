Atalanta, Toloi ancora ai box: a rischio anche la sfida con l’Empoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) ancora problemi per Rafael Toloi. Il difensore dell’Atalanta era stato costretto a saltare la sfida contro l’Atalanta a causa di una piccola lesione muscolare al flessore della coscia destra, come confermato dai recenti esami strumentali. Per questo motivo, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Questo vuol dire che il capitano degli orobici rischia anche di dover saltare la sfida con l’Empoli, alla ripresa della Serie A dopo la sosta. Nel frattempo, a Zingonia gli allenamenti proseguono senza i 14 Nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021)problemi per Rafael. Il difensore dell’era stato costretto a saltare lacontro l’a causa di una piccola lesione muscolare al flessore della coscia destra, come confermato dai recenti esami strumentali. Per questo motivo, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Questo vuol dire che il capitano degli orobici rischiadi dover saltare lacon, alla ripresa della Serie A dopo la sosta. Nel frattempo, a Zingonia gli allenamenti proseguono senza i 14 Nazionali. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Toloi Atalanta, Sartori: 'Ibanez venduto al doppio alla Roma, altri obiettivi di mercato...' Ne abbiamo presi due a oggi, Ibanez e Toloi, ma ne abbiamo trattati altri dieci senza riuscire a portarli all'Atalanta. Quando Ibanez è arrivato all'Atalanta era come un 2000 oggi, che arriva a ...

Atalanta, Gasperini al lavoro senza i nazionali BERGAMO - Seduta mattutina di allenamento per l' Atalanta nella settimana della sosta. Al Centro Bortolotti assenti i 14 nerazzurri impegnati con le ... Out Gosens, Pessina e Toloi. Per la giornata di ...

L’Atalanta in cerca di talenti, Sartori: "Faremo scout in Brasile" Nel 2015 dal San Paolo arrivò Rafael Toloi, dopo un passaggio di qualche mese poco felice alla Roma, poi nel 2018 arrivarono i giovanissimi Rodrigo Guth e Roger Ibanez ...

