Amici e Verissimo non vanno in onda domenica pomeriggio: il motivo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Amici e Verissimo, i due noti programmi di Canale 5 seguiti da un pubblico sempre maggiore, non vanno in onda domenica pomeriggio: il motivo. Maria De Filippi conduce il noto talent di Canale 5 (foto via Screenshot)Questa domenica 10 ottobre 2021 i due programmi di Canale 5, Verissimo e Amici non andranno in onda. La mancata messa in onda dei due programmi è dovuta a un cambio di programmazione della Mediaset. Canale 5 subirà infatti una variazione del palinsesto, una scelta dovuta soprattutto alla volontà di far volare gli ascolti: da tempo infatti la rete ammiraglia non riesce a superare la concorrenza. Per questo i programmi di punta della settimana sono quelli di Silvia Toffanin e ...

