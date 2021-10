Aldo Montano aiuta Manuel a chiudere con Lulù: “Basta, non voglio la storia al GF Vip” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo vuole lasciare Lulù Selassié Dopo aver tentennato per alcune settimane, Manuel Bortuzzo ha chiesto aiuto al suo amico Aldo Montano per chiudere definitivamente con Lulù Selassié. Il 22enne ha paura di ferire i sentimenti della ragazza e il campione olimpionico gli ha dato qualche consiglio. Secondo lo sportivo che è rientrato in casa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 ottobre 2021)Bortuzzo vuole lasciareSelassié Dopo aver tentennato per alcune settimane,Bortuzzo ha chiesto aiuto al suo amicoperdefinitivamente conSelassié. Il 22enne ha paura di ferire i sentimenti della ragazza e il campione olimpionico gli ha dato qualche consiglio. Secondo lo sportivo che è rientrato in casa L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

isola_nino : Che grande sì che resta Aldo Montano #gfvip - Chocolate058 : Alex Belli e Aldo Montano in smoking non dovevano proprio farlo ??#GFvip - tweety_bass : Cmq Aldo Montano #GFVip2021 - iamladyM_96 : RT @giorgia_pinii: FAREI VINCERE ALDO MONTANO PERCHÈ NON SI FA METTERE I PIEDI IN TESTA DAGLI AUTORI E CREA DINAMICHE DA SOLO SENZA ESSERE… - occhiferiti : se stasera montano delle clip di merda, m’incazzo #GFVIP una clip solo con il discorso tra manuel e aldo, poi voglio vedere -