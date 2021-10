Adele parla del suo nuovo album: ecco cosa ci aspetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci siamo quasi, dopo 6 anni di attesa è tornata la regina dei Kleenex. Quei ’30’ proiettati sui monumenti di mezzo mondo annunciavano il suo comeback, il prossimo 15 ottobre infatti uscirà Easy On Me di Adele, mentre il disco verrà rilasciato a metà novembre. E proprio dell’album la cantante ha parlato sul nuovo numero di Vogue UK. “Sento che questo album è un’autodistruzione, poi un’auto-riflessione e poi una sorta di auto-redenzione. Ma mi sento pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta. Mio figlio aveva moltissime domande. Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come ‘perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’album, chi sono e perché ho scelto volontariamente di ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci siamo quasi, dopo 6 anni di attesa è tornata la regina dei Kleenex. Quei ’30’ proiettati sui monumenti di mezzo mondo annunciavano il suo comeback, il prossimo 15 ottobre infatti uscirà Easy On Me di, mentre il disco verrà rilasciato a metà novembre. E proprio dell’la cantante hato sulnumero di Vogue UK. “Sento che questoè un’autodistruzione, poi un’auto-riflessione e poi una sorta di auto-redenzione. Ma mi sento pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta. Mio figlio aveva moltissime domande. Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come ‘perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’, chi sono e perché ho scelto volontariamente di ...

Advertising

StraNotizie : Adele parla del suo nuovo album: ecco cosa ci aspetta - SPYit_official : #Adele bellissima su #Vogue parla del nuovo disco, della dieta e del #divorzio: “Questo album è un’autodistruzione,… - afoolwhodreams_ : Ciao besties è il Folklorian Nostalgia del Passato che vi parla Sono le 14, TAYLOR HA FINALMENTE ANNUNCIATO IL LEA… - ansiannaa_ : ma perché non si parla abbastanza del ritorno di Adele? LA QUEEN STA TORNANDO CAZZO #Adele30 #Adele - mysslightnyng : visto che si parla di adele voglio dire che when we were young è nella mia playlist per Achille e Patroclo ?? -