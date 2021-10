New York Red Bulls-Inter Miami: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con sette partite della Major League Soccer ancora da giocare, sia i New York Red Bulls che l’Inter Miami possono scalare la classifica della Eastern Conference, arrivando tra le prime sette per una posizione di playoff. I Red Bull attualmente si trovano a sei punti dietro Montreal, New York City e DC United, mentre l’Inter Miami è a otto punti di distanza dalle posizioni di playoff, ma la squadra di Gerhard Struber e la squadra di Phil Neville hanno una partita in mano contro le squadre sopra di loro. Il calcio di inizio di New York Red Bulls-Inter Miami è previsto a mezzanotte tra sabato 9 ottobre e domenica 10. Prepartita New York Red Bulls-Inter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con sette partite della Major League Soccer ancora da giocare, sia i NewRedche l’possono scalare la classifica della Eastern Conference, arrivando tra le prime sette per una posizione di playoff. I Red Bull attualmente si trovano a sei punti dietro Montreal, NewCity e DC United, mentre l’è a otto punti di distanza dalle posizioni di playoff, ma la squadra di Gerhard Struber e la squadra di Phil Neville hanno una partita in mano contro le squadre sopra di loro. Il calcio di inizio di NewRedè previsto a mezzanotte tra sabato 9 ottobre e domenica 10. Prepartita NewRed...

