Milan | Bonan | “Attacco? Non lo toccherei | lascerei Rebic titolare”

Advertising

sportli26181512 : Bonan: 'Io ora non modificherei l'attacco del Milan. Le gerarchie sono cambiate': Intervenuto ai microfoni di Sky S… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bonan

Pianeta Milan

I partenopei devono vincere per sorpassare nuovamente ile piazzarsi al primo posto in ... Sky -'gufa' il Napoli: 'Mazzarri sa come fare'. Napoli: la probabile formazione Secondo quanto ...Prologo dalle 20 con "Sky Calcio l'originale" condotto da Alessandroe con la partecipazione ...giornata di serie A sulla piattaforma che trasmette in streaming si apre alle 15 con Spezia -,...Il noto giornalista Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la situazione attuale in casa Milan, dicendo la sua su eventuali cambi di ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Le soluzioni per il Milan sono tante, superiori a quelle che aveva a ...