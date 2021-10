Manuel si confida con Aldo: “Devo mettere un punto”. Spiazza la decisione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha un confronto con Aldo Montano riguardo la relazione con Lulù. Manuel sceglie di mettere un punto. Ecco le sue parole Manuel Bortuzzo è sempre più al centro dell’attenzione a causa della relazione con la principessa Lulù Selassié, sbocciata nella Casa più spiata d’Italia. Il giovane nuotatore inizialmente è stato colto dall’euforia, coinvolgendosi sempre più all’interno della relazione. La love story tra Manuel e Lulù sta lentamente degenerando, e il giovane sceglie di confrontarsi con un amico sincero Aldo Montano. In giardino i due amici si confrontano, e Montano cerca di rimettere in pista il giovane nuotatore che da qualche giorno sta vivendo alcuni momenti di debolezza. Aldo Montano in primis, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)Bortuzzo ha un confronto conMontano riguardo la relazione con Lulù.sceglie diun. Ecco le sue paroleBortuzzo è sempre più al centro dell’attenzione a causa della relazione con la principessa Lulù Selassié, sbocciata nella Casa più spiata d’Italia. Il giovane nuotatore inizialmente è stato colto dall’euforia, coinvolgendosi sempre più all’interno della relazione. La love story trae Lulù sta lentamente degenerando, e il giovane sceglie di confrontarsi con un amico sinceroMontano. In giardino i due amici si confrontano, e Montano cerca di riin pista il giovane nuotatore che da qualche giorno sta vivendo alcuni momenti di debolezza.Montano in primis, ...

