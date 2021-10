L'ultimo James Bond parte col botto e anche Daniel Craig "brilla"... sulla Walk of Fame (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'No Time to Die' segna un record di incassi al boxoffice internazionale (senza contare America e Cina dove il film sarà nelle sale dall'8 ottobre) a pochi giorni dalla sua uscita: 119 milioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'No Time to Die' segna un record di incassi al boxoffice internazionale (senza contare America e Cina dove il film sarà nelle sale dall'8 ottobre) a pochi giorni dalla sua uscita: 119 milioni di ...

Advertising

AUTOilmensile : #JaguarXF protagonista a Matera nell'ultimo film di James Bond - paolo064 : @cillo70 @sedrani_l @KarlOne71 Io scommetto che il prossimo sarà la figlia, naturalmente cresciuta, comunque questo… - Nic67finalfine : RT @KarlOne71: @pistoligno_gol Sarà pure bona, questo con Daniel Craig per me sarà l'ultimo. Morto James Bond, morto 007. Ciò che faranno d… - KarlOne71 : @pistoligno_gol Sarà pure bona, questo con Daniel Craig per me sarà l'ultimo. Morto James Bond, morto 007. Ciò che… - erredantes : RT @RivistaStudio: Da Pierce Brosnan all'ultimo con Daniel Craig, No Time To Die, la storia dei film dell'agente 007 è anche una storia di… -