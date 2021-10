La regina Elisabetta II ringrazia Umberto Bossi (Di giovedì 7 ottobre 2021) In questi giorni la regina Elisabetta II ha lasciato la Scozia, dove ha trascorso le vacanze estive, per tornare al castello di Windsor. La attende un ricco calendario di impegni istituzionali. E un nuovo scandalo finanziario da gestire. Nel frattempo la sovrana ha fatto inviare una lettera di ringraziamento al senatore Umberto Bossi, che le aveva mandato un “premuroso messaggio di affetto” dopo la morte del principe Filippo. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) In questi giorni laII ha lasciato la Scozia, dove ha trascorso le vacanze estive, per tornare al castello di Windsor. La attende un ricco calendario di impegni istituzionali. E un nuovo scandalo finanziario da gestire. Nel frattempo la sovrana ha fatto inviare una lettera dimento al senatore, che le aveva mandato un “premuroso messaggio di affetto” dopo la morte del principe Filippo. Articolo completo: dal blog SoloDonna

