Italia-Spagna, Bonucci: “Sono più arrabbiato di voi”. E lascia il ritiro azzurro (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai“. Sono le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale azzurra dopo l’espulsione subita nella sfida contro la Spagna nella semifinale di Nations League persa ieri sera a Milano dall’Italia per 2-1. Squalificato, il difensore della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale “per far rientro al club di appartenenza”. Il centrale non sarà a disposizione per la finale per il terzo e quarto posto in programma domenica a Torino contro la perdente di Belgio-Francia, seconda semifinale in programma questa sera all’Allianz Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “piùdi Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questasi rialzerà e sarà più forte che mai“.le parole di Leonardo, difensore della Nazionale azzurra dopo l’espulsione subita nella sfida contro lanella semifinale di Nations League persa ieri sera a Milano dall’per 2-1. Squalificato, il difensore della Juventus hato ildella Nazionale “per far rientro al club di appartenenza”. Il centrale non sarà a disposizione per la finale per il terzo e quarto posto in programma domenica a Torino contro la perdente di Belgio-Francia, seconda semifinale in programma questa sera all’Allianz Stadium. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - andreastoolbox : Bonucci dopo Italia-Spagna: 'Sono arrabbiato con me stesso, chiedo scusa' | Sky Sport - infoitsport : Nations League, Roberto Mancini dopo Italia-Spagna 1-2: 'Bonucci ha sbagliato. Fischi a Donnarumma? Dispiaciuto' -