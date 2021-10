Ilda Boccassini svela | “Mi innamorai di Falcone È molto complicato per me parlarne”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel libro “La stanza numero 30” hato alcuni aspetti del suo rapporto con Giovannialcuni retroscena del suo legame con il magistrato siciliano Giovanni. Lo fa attraverso le pagine del suo libro “La stanza numero 30”. L’ex magistrato scrive: «Me ne. Èper me. Sicuramente non si trattò dei sentimenti classici con cui siamo abituati a fare i conti nel corso della vita. No. Il mio sentimento era altro e più profondo, non prevedeva una condizione di vita quotidiana, il bisogno di vivere l’amore momento per momento. Ero innamorata della sua anima, della sua passione, della sua battaglia, che capivo essere più importante di tutto il resto. Sapevo ...

Tre magistrati, Paolo Giordano, Carmelo Petralia e Pietro Vaccara si trasferirono lì da altre procure della Sicilia all'indomani della strage di Capaci, Fausto Cardella earrivarono ...Fanno discutere le rivelazioni amorose contenute nel libro di, magistrato che nella sua carriera ha lavorato nel pool antimafia a Milano e poi a Caltanissetta a seguito della strage di Capaci.la Rossa, come è stata soprannominata, ha ...Una storia d'amore finora tenuta nascosta raccontata per la prima volta nella sua biografia. Il mio sentimento era altro e più profondo, non prevedeva una condizione di vita quotidiana, il bisogno di ..."Me ne innamorai... Ero innamorata della sua anima, della sua passione, della sua battaglia, che capivo essere più importante di tutto il resto", ma "non si trattò dei sentimenti classici, il mio sent ...