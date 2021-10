Il M5S non può fare il ramo di un “Ulivo” ed è incompatibile con le politiche della destra. Conte: “Siamo un albero che dà ossigeno da tempo e prima degli altri” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non ce lo vedo affatto il Movimento cinque stelle fare il ramo di un ‘Ulivo’. Noi Siamo un albero che dà ossigeno da tempo e da prima degli altri. La destra non è compatibile con le nostre politiche”. È quanto ha detto a Tagadà il leader M5S, Giuseppe Conte. “La situazione di Roma – ha detto l’ex premier parlando dell’esito delle elezioni nella capitale – è assolutamente singolare, non posSiamo far finta che non lo sia. Noi avevamo un sindaco uscente, Virginia Raggi, che secondo noi aveva fatto bene, aveva le carte in regola per chiedere agli elettori il rinnovo del mandato; è stata sotto attacco per 5 anni da destra e de sinistra. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non ce lo vedo affatto il Movimento cinque stelleildi un ‘’. Noiunche dàdae da. Lanon è compatibile con le nostre”. È quanto ha detto a Tagadà il leader M5S, Giuseppe. “La situazione di Roma – ha detto l’ex premier parlando dell’esito delle elezioni nella capitale – è assolutamente singolare, non posfar finta che non lo sia. Noi avevamo un sindaco uscente, Virginia Raggi, che secondo noi aveva fatto bene, aveva le carte in regola per chiedere agli elettori il rinnovo del mandato; è stata sotto attacco per 5 anni dae de sinistra. Il ...

