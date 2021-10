GF Vip | Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi nello stesso letto | coccole e momenti intimi Cosa è successo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip,hanno passato la notte insieme. Tra i due si è visto qualche momento di tenerezza che non è piaciuto affatto al pubblico a casa per via di ...

Advertising

FunweekMag : #gfvip, Sophie e Gianmaria Antinolfi nello stesso letto: coccole e momenti intimi. Cosa è successo --> - Marghen4 : Ripeto voglio sophie e gianmaria insieme #gf vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni difende Davide Silvestri: ''Ha un blocco emotivo'' - infoitcultura : Sophie Codegoni esce allo scoperto: nottata di confidenze intime nella Casa del GF Vip - zazoomblog : Gf Vip 6 Lulù piange per un segreto di Sophie Codegoni: cosa nasconde la ragazza? - #piange #segreto #Sophie… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

Al Grande FratelloCodegoni e Gianmaria Antinolfi hanno passato la notte insieme. Tra i due si è visto qualche momento di tenerezza che non è piaciuto affatto al pubblico a casa per via di una serie di ...C'erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola,, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple" . ... Scopri le ultime news sul Grande FratelloAl Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno passato la notte insieme. Tra i due si è visto qualche momento di tenerezza che non è piaciuto affatto al pubblico ...La showgirl confida ai coinquilini di voler cominciare una nuova fase nella sua vita: "Voglio svagarmi senza essere giudicata" ...