Francesca Cipriani al GF Vip 6, occhiali da sole eccentrici ma carissimi: il prezzo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Francesca Cipriani sa come distinguersi al GF Vip 6. Nell’ultima diretta ha avuto la possibilità di rivedere il fidanzato Alessandro Rossi e la sua reazione è presto stata trasformata in meme che hanno invaso i social network. La Pupa era “impazzita” al solo udire la sua voce tramite un megafono da fuori la Casa tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia. E rivedendolo davanti a sé, Francesca Cipriani è andata a dei poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà per evitare di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. Alessandro è a un passo da Francesca Cipriani in passerella e le dice: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)sa come distinguersi al GF Vip 6. Nell’ultima diretta ha avuto la possibilità di rivedere il fidanzato Alessandro Rossi e la sua reazione è presto stata trasformata in meme che hanno invaso i social network. La Pupa era “impazzita” al solo udire la sua voce tramite un megafono da fuori la Casa tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia. E rivedendolo davanti a sé,è andata a dei poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà per evitare di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. Alessandro è a un passo dain passerella e le dice: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un ...

