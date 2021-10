Eni, ipo e quotazione per retail gas&power e rinnovabili (Di giovedì 7 ottobre 2021) Eni ha avviato l'iter di offerta pubblica iniziale (IPO) del business che integra retail gas&power e rinnovabili. Lo annuncia il gruppo energetico in una nota. L'operazione è stata approvata dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Eni ha avviato l'iter di offerta pubblica iniziale (IPO) del business che integragas&power e. Lo annuncia il gruppo energetico in una nota. L'operazione è stata approvata dal ...

Advertising

fisco24_info : Eni, ipo e quotazione per retail gas&power e rinnovabili: De Scalzi, puntiamo a leadership su prodotti decarbonizza… - MilanoFinanza : Eni, ok all'ipo rinnovabili-retail gas & power - rtl1025 : ?? 'Puntiamo a diventare leader nella produzione e commercializzazione di prodotti completamente #decarbonizzati e q… - MilanoFinanza : Eni, per Luce e Gas ebitda da 1 mld nel 2024 in caso di ipo secondo Bestinver - 10Babi10 : RT @IlMontanari: L'#Eni ha deciso: la controllata Gas&Luce sarà quotata a Piazza Affari. Sarà la ipo con la maggior raccolta degli ultimi a… -