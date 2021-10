Civitavecchia, Porrello (M5S Lazio): “Il nuovo Centro per l’impiego ancora non è attivo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Civitavecchia – “La nuova sede per il Centro per l’impiego a servizio del distretto di Civitavecchia ancora non c’è. O meglio, è stata individuata, ma non sono stati definiti i passaggi burocratici necessari, in ultimo il contratto di locazione”. A dichiararlo in una nota, è Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale. “Il Centro per l’impiego – spiega il Cosigliere – è un ufficio estremamente utile per i cittadini, svolge funzioni irrinunciabili, e questi ritardi non sono accettabili”. “Approfondirò al più presto la situazione – conclude Porrello – presso gli uffici competenti cercando di capire, e aiutare a risolvere, eventuali criticità presenti”. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– “La nuova sede per ilpera servizio del distretto dinon c’è. O meglio, è stata individuata, ma non sono stati definiti i passaggi burocratici necessari, in ultimo il contratto di locazione”. A dichiararlo in una nota, è Devid, consigliere M5Se vicepresidente del Consiglio Regionale. “Ilper– spiega il Cosigliere – è un ufficio estremamente utile per i cittadini, svolge funzioni irrinunciabili, e questi ritardi non sono accettabili”. “Approfondirò al più presto la situazione – conclude– presso gli uffici competenti cercando di capire, e aiutare a risolvere, eventuali criticità presenti”. (Il Faro online)

Advertising

tusciatimes : Porrello (M5s): “Il centro per l’impiego di Civitavecchia ancora non c’è” - 0766news_TripTv : ?? Trasversale Civitavecchia-Orte, Porrello (M5S Lazio): 'Il commissario Coppa usi i suoi poteri speciali e recuperi… - 0766news_TripTv : ?? PORRELLO (M5S LAZIO): PRESENTAZIONE 'LIBRO BIANCO PER CIVITAVECCHIA' ???? Leggi l'articolo ??… -