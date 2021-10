Can Yaman e il soggiorno a Palermo | abitudini e curiosità

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Cansarà aper tutto il mese di ottobre per le riprese della serie Viola come il mare e già l’attore turco ha le sueUn periodo abbastanza magico per Canche è volato in Sicilia, precisamente a, per continuare le riprese di Viola come il mare, la serie basata sul libro di Simona Tanzini e cin protagonista Francesca Chillemi. Per l’attore turco è una prova importante perchè è la prima volta che reciterà in italiano. Can, però, è un professionista del mestiere d’attore e ha grande disciplina e metodo. In concomitanza alle riprese della serie studia scioglilingua in italiano per rendere al meglio il personaggio. Da domenica scorsa, l’attore turco èinsieme a tutto il cast e la troupe della serie. Già da questi primi ...