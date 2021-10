Campania | prorogata l’allerta meteo | ancora piogge e temperature in calo Le zone interessate

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il maltempo continua a imperversare in. La Protezione civile ha prorogato l’avviso di allertagià in essere, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani.inLea rischio sono Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Anche in Campania vige l'allerta meteo di colore Giallo della protezione civile prorogata fino a mercoledì. In particolare si prevedono "Precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio ... La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo già in essere, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani. I settori del territorio interessat ... persiste il maltempo in Campania. È infatti attualmente in vigore su alcuni settori della Campania (in dettaglio: zona 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 – Al ...