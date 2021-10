Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Sul fronte macroeconomico, l’Istat ha segnalato che le vendite al dettaglio sono tornate a crescere in Italia ad agosto, mentre in Germania la produzione industriale è risultata in calo oltre le attese ad agosto. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.759,6 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 75,75 dollari per barile, in netto calo del 2,17%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +106 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%. Nello scenario borsistico europeo sostenuta ...