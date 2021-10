Abdulrazak Gurnah vince il Nobel Letteratura 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Appena proclamato, alle ore 13, Abdulrazak Gurnah ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2021. Dopo la scorsa vittoria di Louise Glück, quest’anno a vincere è lo scrittore di Zanzibar. Giorni di Nobel, domani si attende quello per la Pace. per «la sua intransigente e compassionevole capacità di arrivare nel profondo degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti». Lo scrittore, nato nel 1948 a Zanzibar, Tanzania, scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I suoi più famosi romanzi sono Paradise e By the Sea, che è stato selezionato per il Booker e finalista per il Los Angeles Times Premio del libro. Abdulrazak Gurnah vince il Nobel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Appena proclamato, alle ore 13,ha vinto il premioper la. Dopo la scorsa vittoria di Louise Glück, quest’anno are è lo scrittore di Zanzibar. Giorni di, domani si attende quello per la Pace. per «la sua intransigente e compassionevole capacità di arrivare nel profondo degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti». Lo scrittore, nato nel 1948 a Zanzibar, Tanzania, scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I suoi più famosi romanzi sono Paradise e By the Sea, che è stato selezionato per il Booker e finalista per il Los Angeles Times Premio del libro.il...

