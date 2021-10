Vaticano, il tribunale garantisce le difese e salva il processo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al processo sulla compravendita - truffa di un palazzo al centro di Londra con fondi della Segreteria di Stato, il tribunale Vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone ha accolto le richieste delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alsulla compravendita - truffa di un palazzo al centro di Londra con fondi della Segreteria di Stato, ilpresieduto da Giuseppe Pignatone ha accolto le richieste delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano tribunale Vaticano, il tribunale garantisce le difese e salva il processo Al processo sulla compravendita - truffa di un palazzo al centro di Londra con fondi della Segreteria di Stato, il tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone ha accolto le richieste delle difese - accedere ad atti non ancora messi a disposizione dalla pubblica accusa, ricominciare le indagini su una serie ...

Processo in Vaticano. Rinvio al 17 novembre ma Diddi dovrà depositare videoregistrazione Perlasca Il Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone ha ordinato la parziale restituzione all'Ufficio del promotore di giustizia degli atti dell'inchiesta sul palazzo di Londra vhe vede imputati il ...

Vaticano, processo Becciu: il Tribunale ha deciso per una parziale restituzione degli atti la Repubblica Processo Palazzo di Londra, tutto parzialmente da rifare La richiesta di definire la posizione di monsignor Albero Perlasca. L’ordine di depositare tutti gli atti, incluse le intercttazioni. La parziale restituzione degli atti all’Ufficio del Promotore di G ...

Fondi Santa Sede. Difesa Becciu: "Bocciata metodologia dell'accusa" Il cardinale Angelo Becciu "non ha potuto esercitare il diritto di interrogatorio in merito ai due capi di incolpazione su cui noi avevamo eccepito. Un altro aspetto è che avevamo eccepito era non ave ...

