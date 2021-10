Vasco Rossi torna a Napoli | il 7 giugno 2022 concerto allo stadio “Maradona”

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021): martedì 7il re del rock italiano (che il 7 febbraio festeggerà i 70 anni) si esibirà dal vivo“Diego Armando” di. Biglietti in vendita dal 15 ottobre: ecco i prezzi. Martedì 7è una di quelle date da segnare in rosso per i fan