Valentina Persia rompe il silenzio e svela la delusione per gli ex naufraghi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un‘intervista a Chi, Valentina Persia si è raccontata e ha svelato la grande delusione per il comportamento di alcuni ex naufraghi Valentina Persia è tornata in auge dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel reality di Canale 5, la comica si è fatta notare per il suo temperamento, la sua ironia e la sua drammatica storia personale. Inoltre, durante il reality, la comica ha legato con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, diventati suoi colleghi naufraghi. Di recente è tra i protagonisti di Honolulu, il nuovo programma – esperimento di Italia 1. Lo scorso 1 ottobre, Valentina Persia ha compiuto i suoi primi 50 anni. In un’intervista al settimanale Chi, la comica ha raccontato di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un‘intervista a Chi,si è raccontata e hato la grandeper il comportamento di alcuni exè tornata in auge dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel reality di Canale 5, la comica si è fatta notare per il suo temperamento, la sua ironia e la sua drammatica storia personale. Inoltre, durante il reality, la comica ha legato con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, diventati suoi colleghi. Di recente è tra i protagonisti di Honolulu, il nuovo programma – esperimento di Italia 1. Lo scorso 1 ottobre,ha compiuto i suoi primi 50 anni. In un’intervista al settimanale Chi, la comica ha raccontato di ...

