Supplenze sostegno: gli specializzati da MAD possono avere la priorità sui docenti senza titolo di seconda fascia GPS?

Supplenze sostegno anno scolastico 2021/22: quali disposizioni permettono agli alunni con disabilità di poter contare su una figura specializzata? I vuoti in organico confermano che quello del sostegno è ancora una grossa problematica, le immissioni in ruolo non sono state sufficienti a coprire i posti, si contano tra i 50mila e i 70mila posti in deroga.

