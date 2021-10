Striscia la notizia, Vittorio Brumotti ancora aggredito: “Non si può far finta di nulla” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre è stata decisamente una brutta giornata per Vittorio Brumotti. Il giornalista, intento a raccogliere materiale per un servizio di Striscia la notizia presso San Bernardino di San Severo (Foggia), è stato aggredito in modo spietato, riportando ferite al volto. Anche la troupe che era con lui non ne è uscita illesa. Tutto questo è stato causato dall‘alto tasso di criminalità presente nella zona e dal desiderio di indagare sulla questione dello spaccio di droga. Ecco tutti i dettagli dell’accaduto! Potrebbe interessarti: Striscia la notizia, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Vittorio Brumotti colpito in pieno viso L’inviato Vittorio Brumotti ha rischiato di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre è stata decisamente una brutta giornata per. Il giornalista, intento a raccogliere materiale per un servizio dilapresso San Bernardino di San Severo (Foggia), è statoin modo spietato, riportando ferite al volto. Anche la troupe che era con lui non ne è uscita illesa. Tutto questo è stato causato dall‘alto tasso di criminalità presente nella zona e dal desiderio di indagare sulla questione dello spaccio di droga. Ecco tutti i dettagli dell’accaduto! Potrebbe interessarti:la, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatacolpito in pieno viso L’inviatoha rischiato di ...

