Roma, giorni da incubo per i pendolari: treni sospesi fino a venerdì. Le navette non bastano (FOTO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un guasto alla cabina elettrica a Torricola e la circolazione dei treni in tilt da ieri mattina. Un guasto che sembrava potersi risolvere in poche ore, che sembrava limitato alla sola giornata e che, invece, purtroppo per i pendolari è ancora lì. Non è cambiato nulla e almeno fino a venerdì i treni della linea Roma-Napoli (via Formia) e Roma-Nettuno subiranno delle variazioni. Tra non pochi disagi per i viaggiatori, per tutti quelli che ogni mattina devono raggiungere la Capitale che sia per lavoro o per studio. Una settimana nera perché le navette sostitutive, quelle che per trenitalia sembrano la soluzione, non bastano. Problemi sulla linea Roma-Nettuno e Roma-Napoli (via Formia) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un guasto alla cabina elettrica a Torricola e la circolazione deiin tilt da ieri mattina. Un guasto che sembrava potersi risolvere in poche ore, che sembrava limitato alla sola giornata e che, invece, purtroppo per iè ancora lì. Non è cambiato nulla e almenodella linea-Napoli (via Formia) e-Nettuno subiranno delle variazioni. Tra non pochi disagi per i viaggiatori, per tutti quelli che ogni mattina devono raggiungere la Capitale che sia per lavoro o per studio. Una settimana nera perché lesostitutive, quelle che pertalia sembrano la soluzione, non. Problemi sulla linea-Nettuno e-Napoli (via Formia) ...

