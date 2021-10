Riapertura discoteche, dal Cts limiti severi. I gestori: “Così è dura” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) discoteche e sale da ballo, si va verso la Riapertura ma con limiti stringenti. Dal Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il Governo è arrivato il parere atteso. Domani 7 ottobre potrebbe già arrivare il nuovo decreto del Governo con regole e date certe. Le condizioni per riaprire Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo si possano consentire in zona bianca. Ma occorre garantire una presenza – compreso il personale dipendente – pari al 35% della capienza massima al chiuso. Per quanto riguarda il ballo all’aperto la capienza sale al 50%. Per andare a ballare in discoteca saranno comunque indispensabili il Green Pass e la mascherina. Non durante il ballo ma in ogni altro momento. Come avviene negli altri locali al chiuso, come i ristoranti. discoteche, esercenti sulle ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021)e sale da ballo, si va verso lama constringenti. Dal Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il Governo è arrivato il parere atteso. Domani 7 ottobre potrebbe già arrivare il nuovo decreto del Governo con regole e date certe. Le condizioni per riaprire Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo si possano consentire in zona bianca. Ma occorre garantire una presenza – compreso il personale dipendente – pari al 35% della capienza massima al chiuso. Per quanto riguarda il ballo all’aperto la capienza sale al 50%. Per andare a ballare in discoteca saranno comunque indispensabili il Green Pass e la mascherina. Nonnte il ballo ma in ogni altro momento. Come avviene negli altri locali al chiuso, come i ristoranti., esercenti sulle ...

