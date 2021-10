(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLavoro e sviluppo in sicurezza: ildinon è solo un’infrastruttura strategica per l’economia del mare nel capoluogo ma anche un volano per la crescita di tanti segmenti produttivi del territorio, dalle imprese esportatrici al comparto turistico, e, soprattutto, uno sbocco importante per l’occupazione. Se ne è parlato questa mattina nel corso del convegno promosso dalla Cgil, La quale erano presenti i rappresentanti di tutti gli enti interessati allo sviluppo ma anche a garantire maggiore sicurezza sul lavoro all’interno dell’infrastruttura che, come ha ribadito il presidente della commissione trasporti della regione Campania, Luca Cascone ha un ruolo centrale all’interno del programma di sviluppo della regione Campania. Accanto all’avanzamento del Grande Progetto di ampliamento dell’opera, occorre attenzionare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Porto di ##Salerno: al centro dell’#Economia salernitana ** - salernotoday : Operazione 'Duty Free': scoperto un traffico di sigarette di contrabbando, approdo a Salerno - LaCittaSalerno : +++ CONTRABBANDO DI BIONDE +++ Smantellato traffico di sigarette: arrivano al porto LEGGI QUI -->… - cristianovilla9 : RT @St4tlerWaldorf: 'Gaetà, fà quello che dico io e stamm'tranquilli! Per prima cosa manda all'aria il porto di Napoli e la circumvesuviana… - St4tlerWaldorf : 'Gaetà, fà quello che dico io e stamm'tranquilli! Per prima cosa manda all'aria il porto di Napoli e la circumvesuv… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Salerno

... secondo i militari, il progetto di inviare una spedizione di cocaina nascosta all'interno di container provenienti da Panama; inizialmente era stato proposto addirittura ildiquale ......- come riporta oggi il quotidiano 'Le Cronache' scaricabile online - avanzata dalla Cgil di,... va accelerata l'attività per portare a compimento importanti strutture come l'aeroporto, il, ...Sequestro da 7 milioni di euro a imprenditore di Salerno legato alla camorra. L'operazione della Guardia di finanza, questa mattina 6 ottobre ...Condividi Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Come ho detto sin dall’ ...