Paolo Massa a L’Eredità, polemiche: “Domande facili”, Insinna tifa per lui (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Critiche per il campione in carica Paolo Massa a L’Eredità, polemiche: “Domande facili”, ma Flavio Insinna tifa per lui. (screenshot video)Grandissimi polemiche per la presenza del campione in carica Paolo Massa a L’Eredità: sposato con Michela, l’uomo ha due figli. Era già stato campione alla fine della scorsa stagione. Il campione in carica viene nuovamente subissato dalle critiche del web, perché secondo molti sarebbe favorito. In effetti, le due Domande finali che lo hanno portato oggi alla Ghigliottina erano davvero molto facili. Leggi anche –> Samira Lui, chi è la nuova professoressa del quiz show L’Eredità In ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Critiche per il campione in carica: “”, ma Flavioper lui. (screenshot video)Grandissimiper la presenza del campione in carica: sposato con Michela, l’uomo ha due figli. Era già stato campione alla fine della scorsa stagione. Il campione in carica viene nuovamente subissato dalle critiche del web, perché secondo molti sarebbe favorito. In effetti, le duefinali che lo hanno portato oggi alla Ghigliottina erano davvero molto. Leggi anche –> Samira Lui, chi è la nuova professoressa del quiz showIn ...

Advertising

Gaggio155 : @arimar66 @fabrypacifici @AlessandroSian3 La differenza è che Vesuvio Lavali tifoserie come la vostra la cantano og… - Paolo_Oberto : RT @AlfioKrancic: Salvini fa 'mea culpa'. Esce dal governo? No Ripudia il GP? No Critica la vaccinazione di massa? No Predica l'Italexit? N… - paolo_ortenzi : RT @AlfioKrancic: Salvini fa 'mea culpa'. Esce dal governo? No Ripudia il GP? No Critica la vaccinazione di massa? No Predica l'Italexit? N… - Paolo_Lepri : RT @guidoolimpio: - JValerioMg : @Potemkin959 @boni_castellane @paolo_gibilisco Comunque in generale capisco ciò che dici. Solo sottolineo il fatto… -