“Nell’anno del Covid gli abusi sui minori in famiglia sono aumentati del 13 per cento. Bambine e ragazze le più colpite” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2020, anno della pandemia Covid, 1.260 Bambine e 1.117 bambini hanno subito violenze in famiglia che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Lo afferma il decimo Dossier indifesa di Terre des Hommes, presentato oggi e realizzato con i dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. In generale, rispetto al 2019, le denunce di maltrattamenti contro famigliari e conviventi – art. 572 del Codice Penale – sono aumentate del 13%. E c’è un netto divario di genere: il 65% delle vittime sono di sesso femminile. “Per milioni di Bambine e di ragazze la pandemia ha avuto effetti tragici che continueranno a farsi sentire per molti anni a venire”, ha dichiarato Donatella Vergari, presidente della ong. “Nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2020, anno della pandemia, 1.260e 1.117 bambini hanno subito violenze inche hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Lo afferma il decimo Dossier indifesa di Terre des Hommes, presentato oggi e realizzato con i dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. In generale, rispetto al 2019, le denunce di maltrattamenti controri e conviventi – art. 572 del Codice Penale –aumentate del 13%. E c’è un netto divario di genere: il 65% delle vittimedi sesso femminile. “Per milioni die dila pandemia ha avuto effetti tragici che continueranno a farsi sentire per molti anni a venire”, ha dichiarato Donatella Vergari, presidente della ong. “Nel nostro ...

