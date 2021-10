Marcos Alonso esulta: “Fantastico riportare la Spagna in finale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Marcos Alonso, esterno della Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della vittoria contro l’Italia in Nations League. Ecco le sue parole riportare dal sito della Uefa: “È davvero Fantastico riportare la Spagna in finale e sarebbe Fantastico vincere un trofeo per la Nazionale. Ora aspettiamo e vediamo chi sarà il nostro avversario”. Foto: Instagram Marco Alonso L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021), esterno della, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della vittoria contro l’Italia in Nations League. Ecco le sue paroledal sito della Uefa: “È davverolaine sarebbevincere un trofeo per la Nazionale. Ora aspettiamo e vediamo chi sarà il nostro avversario”. Foto: Instagram MarcoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

