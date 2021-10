MANUEL BORTUZZO TORNA A CAMMINARE! ECCO COS’E’ SUCCESSO NELLE ULTIME ORE

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)a prendere possesso delle sue gambe grazie al tutore e all’aiuto dei nuovi amici trovati in casa. La reazione del ragazzo e dei compagni di avventura commuove tuttioggi, dopo circa un mese, èto a camminare grazie all’aiuto del suo tutore. “Oddio ma che sberla sei, sei il più alto di tutti“, ha commentato Davide Silvestri. “Sei più alto anche di me“, ha ironizzato Alex Belli. “Ma che bello, non ci credo! A primo impatto non me ne ero accorta” la reazione di Carmen Russo. “Che bel pezzo di ragazzo, che bel risveglio” le parole di Katia Ricciarelli. Entusiasta e commossa anche la principessa Selassié, mentre Raffaella Fico commenta: “Ma hai visto che bello? C’avevi visto lungo Lulù, eh“. Tanta la commozione da ...

fanpage : Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della c… - jezzlieJ : RT @asiaobriien: Sto male Soleil che chiede a Manuel “come fa di cognome tuo padre?” Manuel: “bortuzzo” Soleil: “ah bhe potevo arrivarci” #… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo cammina al Grande Fratello Vip: i compagni reagiscono sorpresi vedendolo in piedi. Il video - ParaThund : RT @asiaobriien: Sto male Soleil che chiede a Manuel “come fa di cognome tuo padre?” Manuel: “bortuzzo” Soleil: “ah bhe potevo arrivarci” #… - Kiara851794004 : RT @asiaobriien: Sto male Soleil che chiede a Manuel “come fa di cognome tuo padre?” Manuel: “bortuzzo” Soleil: “ah bhe potevo arrivarci” #… -

Ultime Notizie dalla rete : MANUEL BORTUZZO

L'argomento? L'amore, in particolare quello di Lulù per. Nicola Pisu innamorato di Solel Sorge "Vorrei baciarla"/ Davide frena, "Non buttarti" Soleil le ha infatti dato alcuni ...ha messo i tutori alle gambe ed è uscito dal confessionale in piedi, generando una grandissima commozione tra i presenti E' senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione de ...La sorpresa di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: in piedi grazie ai tutori. A permettere a Manuel di camminare da solo con l’aiuto di un girello sono stati degli speciali tutori, che gli hanno p ...Sono Alex Belli e Aldo Montano ad aiutare Manuel Bortuzzo che, con loro accanto e un deambulatore, si fa trovare in piedi dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. E tutti restano a bo ...