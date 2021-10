L’ex compagno l’aggredisce e le porta via il figlio: “Aiutatemi a trovarlo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le hanno strappato il figlio di cinque anni dalle braccia e poi sono scappati. Alexandra Moraru, 26 anni, ha denunciato ai carabinieri di Padova il rapimento del suo piccolo, David, da parte di un comando formato da quattro uomini, tra cui il padre del bimbo. “Me l’hanno portato via, Aiutatemi a trovarlo“. Vi raccomandiamo... Mottarone: perché Eitan Biran deve tornare in Italia Dopo la tragedia del 23 maggio 2021, il bambino è stato portato in Israele dai parenti materni contro il volere della tutrice legale. Una decision... La donna, di origini moldave, viveva in Italia dal 2018, da quando cioè si era trasferita con il figlio di cui aveva ottenuto la custodia. La mattina del ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le hanno strappato ildi cinque anni dalle braccia e poi sono scappati. Alexandra Moraru, 26 anni, ha denunciato ai carabinieri di Padova il rapimento del suo piccolo, David, da parte di un comando formato da quattro uomini, tra cui il padre del bimbo. “Me l’hannoto via,“. Vi raccomandiamo... Mottarone: perché Eitan Biran deve tornare in Italia Dopo la tragedia del 23 maggio 2021, il bambino è statoto in Israele dai parenti materni contro il volere della tutrice legale. Una decision... La donna, di origini moldave, viveva in Italia dal 2018, da quando cioè si era trasferita con ildi cui aveva ottenuto la custodia. La mattina del ...

Advertising

Compagno_Pert : @cc_numb @dorinileonardo @tutticonvocati - Maurice Garin (2 volte) - Jules Rossi - Serse Coppi (ex aequo) - Fausto… - qvicksylvie : RT @hazsmyall: considerando che l'80% lo segue solo per feticizzare un'ipotetica relazione con il suo ex compagno di band non so chi delle… - hazsmyall : considerando che l'80% lo segue solo per feticizzare un'ipotetica relazione con il suo ex compagno di band non so c… - forummediaset : Secondo dibattimento. L'ex compagno della donna chiede l'affido esclusivo del figlio avuto con lei perché non tolle… - Osvy76349124 : RT @forummediaset: Una donna chiede un risarcimento danni al suo ex compagno per violenza psicologica e per averla soggiogata in 12 anni di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex compagno Quando e come denunciare l'ex compagno ossessivo La Legge per Tutti