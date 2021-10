La Cina provoca Taiwan: oltre 150 incursioni aeree in 4 giorni. Taipei: “Tensione ai massimi da 40 anni, Pechino può invaderci entro 2025” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) oltre 150 incursioni aeree in territorio Taiwanese in soli 4 giorni. Una “provocazione”, come l’hanno definita gli Stati Uniti. Una prova di forza, invece, agli occhi di Pechino. Nonostante le parole del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui è stato trovata l’intesa con Xi Jinping per “rispettare l’accordo di Taiwan”, la Tensione tra la piccola isola che rivendica la propria indipendenza e la Repubblica Popolare è tornata ai massimi storici. Tanto che da Taipei, come ha dichiarato il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng, si calcola che la Cina sarà in grado di organizzare un’invasione su vasta scala di Taiwan entro il 2025, visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)150in territorioese in soli 4. Una “zione”, come l’hanno definita gli Stati Uniti. Una prova di forza, invece, agli occhi di. Nonostante le parole del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui è stato trovata l’intesa con Xi Jinping per “rispettare l’accordo di”, latra la piccola isola che rivendica la propria indipendenza e la Repubblica Popolare è tornata aistorici. Tanto che da, come ha dichiarato il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng, si calcola che lasarà in grado di organizzare un’invasione su vasta scala diil, visto che ...

