Italia-Spagna stasera su Rai 1 per la semifinale di Nations League (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si torna a parlare di grande calcio per la nostra nazionale, si torna a fare sul serio con una partita che conta moltissimo per gli azzurri. A tre mesi esatti dalla semifinale europea, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 al termine dei supplementari, per Italia e Spagna si ripropone un altro incrocio che vale una finale, certamente meno prestigiosa di quella per il titolo continentale, ma non per questo da considerare in tono minore. Si gioca oggi la semifinale di Nations League e l’appuntamento è ovviamente su Rai 1 per una serata dedicata al grande calcio in un mercoledì davvero speciale per tifosi azzurri. Quando si trovano di fronte, del resto, Azzurri e “Furie rosse”, i match non sono mai banali, come hanno sottolineato, alla vigilia, tanto Roberto Mancini quanto Luis ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si torna a parlare di grande calcio per la nostra nazionale, si torna a fare sul serio con una partita che conta moltissimo per gli azzurri. A tre mesi esatti dallaeuropea, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 al termine dei supplementari, persi ripropone un altro incrocio che vale una finale, certamente meno prestigiosa di quella per il titolo continentale, ma non per questo da considerare in tono minore. Si gioca oggi ladie l’appuntamento è ovviamente su Rai 1 per una serata dedicata al grande calcio in un mercoledì davvero speciale per tifosi azzurri. Quando si trovano di fronte, del resto, Azzurri e “Furie rosse”, i match non sono mai banali, come hanno sottolineato, alla vigilia, tanto Roberto Mancini quanto Luis ...

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I numeri dei precedenti tra #Italia e #Spagna #ItaliaSpagna #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta su #Rai1… - Anna45506131 : RT @Simo_Florence: Finalmente questo assassino verrà giudicato in #Italia. 4 anni e la #Spagna non aveva ancora cominciato il processo, arr… -