Il cofanetto Franco Battiato The Complete Collection | la discografia completa con contenuti esclusivi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) IlThecelebra l’interadel Maestro scomparso a maggio. Il piano dell’opera prevede un totale di 36 uscite con cadenza settimanale per raccogliere tutta la musica di. Unper collezionisti, per la prima volta in edicola. La prima uscita sarà disponibile da venerdì 8 ottobre e sarà La Voce Del Padrone, l’album datato 1981. Le successive saranno in edicola a cadenza settimanale.Thecomprende tutti i 30 album dipubblicati nel corso della sua carriera (dall’album di debutto Fetus del 1972 fino all’ultimo lavoro Torneremo ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : “Franco Battiato – The Complete Collection”: l’8 ottobre arriva il cofanetto con la discografia completa dell’artis… - Cristiano195 : Da pochi giorni è disponibile su YouTube l'ascolto integrale del cofanetto Franco Cavallone - Music for Solo Guitar… -

Ultime Notizie dalla rete : cofanetto Franco

The Complete Collection è ilche conterrà tutte e trentasei le pubblicazioni di uno degli artisti più importanti nel panorama musicale europeo nel Novecento.BattiatoBattiato:...Per celebrare il genio e l'estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce "Battiato: The Complete Collection". Unche, per la prima volta in edicola, raccoglie in 36 uscite l'intera discografia delle opere di musica leggera del Maestro, recentemente ...Per celebrare il genio e l’estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce Franco Battiato: The Complete Collection. Uno straordinario cofanetto da collezione che, per la prima volta in ...Franco Battiato, The Complete Collection: tutta la discografia del cantautore siciliano arriva in edicola da ottobre 2021.