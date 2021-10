IATA chiede libertà di viaggio per vaccinati

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dalla 77esima Assemblea Generale diin corso a Boston l’appello allaa viaggiare per chi è vaccinato. Le perdite totali di oltre 201 miliardi di dollari (173 miliardi di euro) nel biennio 2020-2021 richiedono un piano di interventi per favorire il rilancio del trasporto aereo su scala globale. Il dato confortante arriva dalla prospettiva di contenere le perdite nette a 11,6 miliardi di dollari (circa 10 miliardi di euro) nel 2022., mentre resteranno pesanti quest’anno nella misura di 51,8 miliardi di dollari (45 miliardi di euro). Rispetto al 2019, la domanda si attesterà al 40% nel 2021 per salire al 60% nel 2022, con un movimento passeggeri che passerà dai 2,3 miliardi di quest’anno ai 3,4 miliardi del prossimo, comunque ben inferiore ai 4,5 miliardi di viaggiatori registrati nel 2019. Willie Walsh, direttore generale ...

Willie Walsh , direttore generale, ha dichiarato che si intravede la ripresa , grazie alla resilienza del mondo dell'aviazione e alla voglia di viaggiare mai sopita. Da qui la richiesta ai ...