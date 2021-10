GF Vip, lacrime e sgomento in diretta per Manuel Bortuzzo: che emozione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Momento commovente e davvero speciale quello di questa mattina al Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo, per la prima volta, nella Casa di Cinecittà cammina! Ebbene, il giovane concorrente è in piedi nelle immagini che le telecamere mostrano, mentre esce dal confessionale, affiancato dai suoi amici, Alex Belli e Aldo Montano. La scena sta, ovviamente, generando tanta commozione sui social e non solo. Anche nella Casa, i concorrenti non riescono a trattenere le lacrime. Manuel mette i tutori alle gambe ed esce dal confessionale camminando: questa la scena che sta facendo emozionare tutti. Un regalo inaspettato quello che il reality show condotto da Signorini riesce a fare per il giovanissimo gieffino. Inizialmente, la produzione lo chiama in confessionale, insieme a Belli e Montano. A ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Momento commovente e davvero speciale quello di questa mattina al Grande Fratello Vip 6., per la prima volta, nella Casa di Cinecittà cammina! Ebbene, il giovane concorrente è in piedi nelle immagini che le telecamere mostrano, mentre esce dal confessionale, affiancato dai suoi amici, Alex Belli e Aldo Montano. La scena sta, ovviamente, generando tanta commozione sui social e non solo. Anche nella Casa, i concorrenti non riescono a trattenere lemette i tutori alle gambe ed esce dal confessionale camminando: questa la scena che sta facendo emozionare tutti. Un regalo inaspettato quello che il reality show condotto da Signorini riesce a fare per il giovanissimo gieffino. Inizialmente, la produzione lo chiama in confessionale, insieme a Belli e Montano. A ...

