Gf Vip 6, una concorrente contro Rosalinda Cannavò: “Falsa dal primo giorno, ha recitato!” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Jessica Selassié è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. In gara con le sue sorelle Clarissa e Lucrezia Selassié, la principessa maggiore si è esposta parecchio in queste prime settimane di reality. Durante una chiacchierata in salotto con Clarissa, Raffaella Fico, Ainett Stephens e la Cipriani, Jessica ha fatto una considerazione piccata nei confronti di una concorrente della scorsa edizione del Gf. Parliamo dell’attrice siciliana Rosalinda Cannavò, che, all’interno della Casa, aveva fatto piuttosto discutere per diverse questioni riguardanti il suo lavoro e la sua vita privata. Entrata come Adua del Vesco infatti, aveva pian piano cercato di staccarsi dal personaggio per riscoprire la sua vera identità. Oltre ad essere stata complice del coming out di Gabriel Garko, ammettendone la finta ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Jessica Selassié è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. In gara con le sue sorelle Clarissa e Lucrezia Selassié, la principessa maggiore si è esposta parecchio in queste prime settimane di reality. Durante una chiacchierata in salotto con Clarissa, Raffaella Fico, Ainett Stephens e la Cipriani, Jessica ha fatto una considerazione piccata nei confronti di unadella scorsa edizione del Gf. Parliamo dell’attrice siciliana, che, all’interno della Casa, aveva fatto piuttosto discutere per diverse questioni riguardanti il suo lavoro e la sua vita privata. Entrata come Adua del Vesco infatti, aveva pian piano cercato di staccarsi dal personaggio per riscoprire la sua vera identità. Oltre ad essere stata complice del coming out di Gabriel Garko, ammettendone la finta ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, una concorrente contro Rosalinda Cannavò: “Falsa dal primo giorno, ha recitato!” #zengavo #rosmello - infoitcultura : Grande Fratello Vip, saltata una sorpresa | Reazione furiosa del compagno della gieffina - - PasqualeMarro : #Signorini è una furia e non si trattiene: “Quel che ha detto è grave”. Guai al #gfvip6 - ruotologiacomo : @Vincenzona890 Puoi darmi del tu,io sono una persona molto semplice non sono un vip - MarK7196 : @ladyonorato Sei diventata scomoda. Ne ho conosciuti molti di VIP leghisti, e bene, per una Missione durata 2 anni.… -