Francia, Deschamps: «Torino speciale per me. Mbappè? Non leggo» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Didier Deschamps parla alla vigilia della sfida tra Francia e Belgio: le dichiarazioni del ct dei transalpini Didier Deschamps parla alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio: semifinale che si disputa a Torino, all'Allianz Stadium. Chi vince affronterà la vincente di Italia-Spagna in finale. FINAL FOUR – «Abbiamo fatto di tutto per esserci. Francia-Belgio o Italia-Spagna sono partite prestigiose. C'è un titolo in gioco, puoi mettere il cursore dove vuoi ma quando sei un concorrente, niente può sostituire quell'adrenalina. I giocatori vogliono confrontarsi con un avversario di questa qualità». MBAPPE' – «Non so cosa abbia detto, non leggo. L'ho visto, sì. Abbiamo discusso di cose e altro. Ma non mi affido mai a quello che potrebbe essere stato detto. La cosa più ...

