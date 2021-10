Euro 2024, svelato il logo del torneo all’Olympiastadion di Berlino: ecco come sarà – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Uefa ha svelato il logo ufficiale di Euro 2024. Un grandioso spettacolo di luci all’Olympiastadion di Berlino, in Germania, dove il torneo si terrà in dieci città tra meno di tre anni, è culminato con la presentazione del logo: deriva dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla Uefa e dai loro colori, che si assemblano in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La famosa Henri Delaunay Cup è presente al centro del logo, mentre le 24 fette colorate intorno al trofeo rappresentano le 24 squadre partecipanti all’Europeo. Il logo promuove un Europeo dove tutti si sentono i benvenuti e la diversità è celebrata: il calcio è un luogo in cui tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Uefa hailufficiale di. Un grandioso spettacolo di lucidi, in Germania, dove ilsi terrà in dieci città tra meno di tre anni, è culminato con la presentazione del: deriva dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla Uefa e dai loro colori, che si assemblano in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La famosa Henri Delaunay Cup è presente al centro del, mentre le 24 fette colorate intorno al trofeo rappresentano le 24 squadre partecipanti all’peo. Ilpromuove unpeo dove tutti si sentono i benvenuti e la diversità è celebrata: il calcio è un luogo in cui tutti ...

