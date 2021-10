Emma Marrone, il clamoroso gesto d’affetto per De Martino: fans increduli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È enorme la sorpresa destata da Emma Marrone in migliaia e migliaia di followers. Tutto è da ricondurre a quanto accaduto qualche giorno fa. Emma Marrone ha sorpreso tutti con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È enorme la sorpresa destata dain migliaia e migliaia di followers. Tutto è da ricondurre a quanto accaduto qualche giorno fa.ha sorpreso tutti con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GuitarDaniele : Ciao! Miciona! @MarroneEmma ????????Emma Marrone - restancoraunpo_ : EMMA MARRONE WORLD DOMINATION SI ESATTO - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - GammaStereoRoma : Emma Marrone - ARRIVERA' - radiocalabriafm : EMMA MARRONE - UN SOGNO A COSTO ZERO -