Dayane Mello molestata: il ragazzo si è suicidato? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dayane Mello molestata a La Fazenda: ed ora il presunto colpevole è scomparso. La polizia lo cerca: si teme per la sua vita. Il 29enne ha infatti manifestato la volontà di suicidarsi dopo le accuse da parte della modella brasiliana. A denunciare la scomparsa la madre del giovane che ha sottolineato lo stato depressivo del figlio in questi ultimi giorni. Il concorrente (anzi ex) de La Fazenda, il reality brasiliano non si trova più. Nego Do Borel, accusato da Dayane Mello di averla molestata durante il reality, è scomparso. E si teme per la vita del 29enne brasiliano che, ricordiamo, è stato squalificato e ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita. È stata la madre dell’ex concorrente a lanciare l’allarme. Dayane Mello ha subito molestie a La ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021)a La Fazenda: ed ora il presunto colpevole è scomparso. La polizia lo cerca: si teme per la sua vita. Il 29enne ha infatti manifestato la volontà di suicidarsi dopo le accuse da parte della modella brasiliana. A denunciare la scomparsa la madre del giovane che ha sottolineato lo stato depressivo del figlio in questi ultimi giorni. Il concorrente (anzi ex) de La Fazenda, il reality brasiliano non si trova più. Nego Do Borel, accusato dadi averladurante il reality, è scomparso. E si teme per la vita del 29enne brasiliano che, ricordiamo, è stato squalificato e ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita. È stata la madre dell’ex concorrente a lanciare l’allarme.ha subito molestie a La ...

