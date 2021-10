Crisi energetica e rincari | Putin a gamba tesa | “Colpa dell’Ue | ecco perché”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Lae i conseguentiscuotono l’Europa. Come oramai tristemente noto a tutti ci attende un autunno nero, a suon di prezzi esorbitanti. Un tema su cui è intervenuto oggi il presidente russo, Vladimir, tuonando contro l’Unione europea. “La Russia è un fornitore di gas affidabile per l’Asia e l’Europa e rispetta gli impegni in pieno”, ha detto. E “Gazprom non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas all’Europa, se richiesto”.: “Errori Ue” Ad essersi rivelata “errata” è al contrario “la politica dei contratti di breve termine”. Secondolaè dovuta difatti ha “una somma di diversi fattori, comprese ...

Advertising

LaStampa : Cina, si aggrava la crisi energetica. Blackout e fabbriche chiuse - nientediniente1 : Strano che Germania e Francia siano divise sulla risposta alla crisi energetica. Una ha il gas russo, l'altra un nu… - TommyBrain : Scenari:La Cina si piega alla crisi energetica: riprendono le importazioni di carbone dall’Australia - IacobellisT : Scenari:La Cina si piega alla crisi energetica: riprendono le importazioni di carbone dall’Australia - AscenzoJacopo : (6/16) [Thread: riposizionamento #Syria ???? #Siria] - Il #Lebanon, in preda ad una grave crisi energetica (complice… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi energetica

Richiamando la necessità di contenere un caro - bollette che è direttamente legato allain atto. Quello in arrivo potrebbe essere infatti un lungo inverno per l'Europa a causa delle ...La transizione, ha sottolineato Banzato, "avra' un costo industriale e sociale molto ... il rischio non e' solo quello di mettere inirreversibile il sistema industriale, ma anche ...Dalla Slovenia il premier apre all'ipotesi di tagli alle bollette legate alla crisi dei prezzi energetici, gas in testa ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rho, 06 ott - La tendenza in atto in Europa, il Green Deal, "potrebbe generare asimmetrie competitive che, se non gestite in tempo, porterebbero alla sparizione della ...