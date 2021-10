Covid, Franco: “No nuove restrizioni attività economiche e persone” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) nuove misure restrittive anti Covid nel 2021 e nel 2022? “Nel formulare la previsione per la restante parte di quest’anno e l’anno prossimo assumiamo che non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e movimento delle persone”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Ove la pandemia per qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio”, aggiunge il ministro. “Quest’anno stiamo crescendo molto” e “il tasso crescita nel 2023-24 sarà auspicabilmente molto elevato” anche se il +6% di quest’anno ”è irripetibile. Però tassi di crescita più elevati rispetto agli scorsi decenni credo sia un obiettivo per il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021)misure restrittive antinel 2021 e nel 2022? “Nel formulare la previsione per la restante parte di quest’anno e l’anno prossimo assumiamo che non vi sianoallee movimento delle”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele, nel corso dell’audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Ove la pandemia per qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio”, aggiunge il ministro. “Quest’anno stiamo crescendo molto” e “il tasso crescita nel 2023-24 sarà auspicabilmente molto elevato” anche se il +6% di quest’anno ”è irripetibile. Però tassi di crescita più elevati rispetto agli scorsi decenni credo sia un obiettivo per il ...

