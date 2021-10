Advertising

bonagjergji1 : RT @ilRomanistaweb: 'Giocare a lungo nella Roma è il mio sogno da quando sono bambino. A 19 anni essere allenati da Mourinho è un bel tragu… - corgiallorosso : Italia Under 21, Calafiori: “La Nazionale un’emozione e la Roma il sogno da bambino. Mourinho? Ti dice sempre la cos - ilRomanistaweb : 'Giocare a lungo nella Roma è il mio sogno da quando sono bambino. A 19 anni essere allenati da Mourinho è un bel t… - sportli26181512 : Calafiori: “Sogno di rimanere alla Roma. Mourinho? Per me un bel traguardo”: Le parole del terzino giallorosso dal… - g_iallorossi : Parla #Calafiori: 'Restare alla #ASRoma era il mio sogno. #Mourinho sa sempre dirti la cosa giusta, con lui sto cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Calafiori Sogno

ROMA - Dal ritiro della Nazionale Under 21 Riccardo, terzino della Roma , è stato intervistato da Rai Sport raccontando la sua stagione in giallorosso e la sua esperienza con Mourinho .Un mio? Sto lavorando per fare il meglio possibile e sto dando tutto me stesso per ... Stefano Turati (Reggina); Difensori : Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo(Roma), Andrea Cambiaso ...L'esterno sinistro: "A 19 anni essere allenati da Mourinho è un bel traguardo, ti mette la pressione giusta e ti fa crescere caratterialmente" ...ROMA - Dal ritiro della Nazionale Under 21 Riccardo Calafiori, terzino della Roma, è stato intervistato da Rai Sport raccontando la sua stagione in giallorosso e la sua esperienza con Mourinho. "Quest ...