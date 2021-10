Andrea Mancini figlio di Roberto Mancini, chi è? Cosa l’accomuna al papà (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andrea Mancini, classe 1992, figlio di Roberto, allenatore fresco campione d’Europa con la nazionale azzurra, ha in parte già realizzato il suo sogno. Andrea Mancini con papà Roberto (instagram)Quello di vedere l’ex numero 10 della Sampdoria degli anni d’oro trionfare, finalmente, con quella maglia azzurra che da giocatore non gli aveva regalato le gioie che avrebbe meritato. Quel giorno, quel fatidico 12 luglio 2021, a Wembley, c’era anche lui: il secondogenito del commissario tecnico, secondo figlio maschio della prima moglie di Roberto, fratello di Filippo e Camilla. Lui, Andrea Mancini, classe 1992, cresciuto in quella Genova che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021), classe 1992,di, allenatore fresco campione d’Europa con la nazionale azzurra, ha in parte già realizzato il suo sogno.con(instagram)Quello di vedere l’ex numero 10 della Sampdoria degli anni d’oro trionfare, finalmente, con quella maglia azzurra che da giocatore non gli aveva regalato le gioie che avrebbe meritato. Quel giorno, quel fatidico 12 luglio 2021, a Wembley, c’era anche lui: il secondogenito del commissario tecnico, secondomaschio della prima moglie di, fratello di Filippo e Camilla. Lui,, classe 1992, cresciuto in quella Genova che ...

