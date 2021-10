Ancora pioggia e traffico sulle strade: la situazione migliora in serata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La pioggia che continua a cadere sulla Bergamasca sta provocando disagi alla viabilità, con lunghe code e incidente, fortunatamente non gravi, in provincia. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lache continua a cadere sulla Bergamasca sta provocando disagi alla viabilità, con lunghe code e incidente, fortunatamente non gravi, in provincia.

Advertising

webecodibergamo : Ancora pioggia, ma la situazione migliora - astrogeo_va : Meteo di oggi: dapprima cieli molto nuvolosi con possibilità ancora di qualche pioggia. Apertura via via di schiari… - werproudoflou : corbyn se tu manca ancora il suono della pioggia vieni qua ti ospito a casa mia - CavalieriYlenia : @lucyl21_ @HereIsNica @Elifior3 Ahha mamma mia a chi lo dici tipo tutto il frame da sotto la pioggia in strada fino… - zazoomblog : Ancora pioggia migliora giovedì - #Ancora #pioggia #migliora #giovedì -