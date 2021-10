Abusi su giocatrici, denunce anche in Australia e Venezuela (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Emergono nuove denunce per Abusi sessuali nel mondo del calcio femminile. Lisa De Vanna, ex attaccante della nazionale Australiana da poco ritiratasi, nei giorni scorsi ha rivelato di essere stata vittima di aggressioni, molestie e intimidazioni durante la sua carriera. Lo ha fatto rispondendo proprio a un tweet di Megan Rapinoe, che commentava la vicenda di Paul Riley, ormai ex allenatore del North Carolina Courage, indagato per gli Abusi perpetrati sulle sue giocatrici dal 2010 a oggi. La Federcalcio Australiana ha già annunciato di voler approfondire la denuncia di Da Vanna, così come quella di Rhaili Dobson, altra ex giocatrice uscita allo scoperto sulle molestie subite in carriera. Scandalo anche in Venezuela: diverse nazionali hanno accusato in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Emergono nuovepersessuali nel mondo del calcio femminile. Lisa De Vanna, ex attaccante della nazionalena da poco ritiratasi, nei giorni scorsi ha rivelato di essere stata vittima di aggressioni, molestie e intimidazioni durante la sua carriera. Lo ha fatto rispondendo proprio a un tweet di Megan Rapinoe, che commentava la vicenda di Paul Riley, ormai ex allenatore del North Carolina Courage, indagato per gliperpetrati sulle suedal 2010 a oggi. La Federcalciona ha già annunciato di voler approfondire la denuncia di Da Vanna, così come quella di Rhaili Dobson, altra ex giocatrice uscita allo scoperto sulle molestie subite in carriera. Scandaloin: diverse nazionali hanno accusato in ...

